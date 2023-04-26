Песков: Россия будет прояснять позицию ЮАР по членству в МУС

Москва будет прояснять позицию Южно-Африканской Республики о членстве в составе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будем уточнять их позицию", — отметил представитель Кремля, добавив, что Россию и ЮАР ожидают двусторонние контакты в преддверии саммита БРИКС в августе.

Напомним, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) выступила за выход страны из Международного уголовного суда. По его словам, суд в Гааге "несправедливо относится к некоторым государствам". Позже офис лидера страны уточнил, что страна не покинет МУС, и сослался на "коммуникационную ошибку" в предыдущем заявлении АНК.