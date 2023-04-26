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26 апреля, 10:47

Совфед одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену и ужесточении ответственности за терроризм.

На данный момент за госизмену установлена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. После принятия поправок в статью 275 УК РФ "Государственная измена" за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника обвиняемому могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.

Также документ предусматривает отбывание наказания в учреждениях с особым режимом заключения. А право на условно-досрочное освобождение у осуждённых на пожизненный срок появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения, указано в законопроекте.

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Напомним, что депутаты Госдумы приняли поправки о наказании за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы 18 апреля. Теперь документ должен поступить на подпись президенту.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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    Сергей Устюжанинсегодня в 12:02

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