Путин и Мирзиёев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран в ходе разговора обсудили шаги по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что разговор Путина и Мирзиёева был достаточно обстоятельный и тёплый.