Путин и Мирзиёев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух стран в ходе разговора обсудили шаги по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.
При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что разговор Путина и Мирзиёева был достаточно обстоятельный и тёплый.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину перед началом церемонии завоза топлива на атомную электростанцию "Аккую". Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев