Блогерша Чиковани написала песню о нежных губах Баскова после его шокирующего поцелуя

Блогерша Вита Чиковани, грудь которой во время выступления поцеловал Николай Басков, не станет выдвигать против певца обвинения в домогательствах. Об этом она сообщила в беседе с телеграм-каналом SHOT .

По словам блогерши, она не только не держит зла на Баскова, но даже надеется, что встреча на концерте с певцом была не последней. Чиковани настолько всё понравилась, что она даже написала песню о шокирующем инциденте. Небольшая часть трека представлена на видео. Кстати, представители Баскова объяснили его поведение. По их словам, у певца "просто весна".