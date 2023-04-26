Блогерша Чиковани написала песню о нежных губах Баскова после его шокирующего поцелуя
Блогерша Чиковани не будет выдвигать обвинения в домогательствах против Баскова
Блогерша Вита Чиковани, грудь которой во время выступления поцеловал Николай Басков, не станет выдвигать против певца обвинения в домогательствах. Об этом она сообщила в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Чиковани написала песню о поцелуе Баскова её груди. Видео © Telegram / SHOT
По словам блогерши, она не только не держит зла на Баскова, но даже надеется, что встреча на концерте с певцом была не последней. Чиковани настолько всё понравилась, что она даже написала песню о шокирующем инциденте. Небольшая часть трека представлена на видео. Кстати, представители Баскова объяснили его поведение. По их словам, у певца "просто весна".
Напомним, накануне сообщалось, что Николай Басков поцеловал грудь блогерши Виолетты Чиковани во время выступления на дне рождения общей знакомой. Девушка явно была шокирована поступком певца. Этот момент она запечатлела на видео.
Telegram / SHOT