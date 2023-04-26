Россиянам раскрыли, что обязательно должно лежать в дачной аптечке

Отправляясь на дачу следует запастись лекарствами. С собой нужно взять самые необходимые средства, ведь недуг может застать в самый неудобный момент, рассказал Лайфу врач высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу. Он также объяснил, что точно должно быть в дачной аптечке.

Врач Иван Руссу. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, кишечное отравление может поджидать человека на каждом шагу. Первое, что нужно сделать — выпить сорбенты, которые помогут быстрее вывести токсины из организма, добавил врач. Для этого можно использовать активированный уголь, смекту, энтеросгель. Дальше необходимо разгрузить печень и поджелудочную, добавить ферменты для правильного переваривания пищи: фестал, креон.

При диарее, продолжил Руссу, поможет имодиум. Средства от температуры: парацетамол, ибупрофен. Он также посоветовал взять на дачу привычные средства от простуды (терафлю или колдрекс), которые помогут пережить слабость, ломоту в мышцах, заложенность носа. При насморке следует запастись спреем для носа: отривин, тизин. Однако не нужно им пользоваться дольше двух недель, чтобы избежать привыкания. Простуда может также захватить горло, которое могут вылечить стрепсилс, граммидин, тантум верде.

"Если неудачно попасть на сквозняк или поймать инфекцию во время купания в водоёмах, может развиться отит, конъюнктивит, поэтому лучше иметь средства для глаз и ушей: альбуцид, софрадекс. Обязательно иметь универсальный обезболивающий препарат, если, например, заболит голова, травма/растяжение, неожиданно заболел зуб: нимесулид, кетанов, пенталгин. Против спазмов при коликах или в связи с циклом: но-шпа", — рассказал Руссу.

При болях в пояснице поможет разогревающая мазь и диклофенак. Антигистаминные препараты помогут не только при аллергических реакциях, а также помогут облегчить зуд от укусов насекомых, подчеркнул эксперт. На случай важных переговоров и непредвиденного стресса лучше иметь успокаивающие средства: настойка валерианы, новопассит. В каждую аптечку обязательно должны входить средства для обработки ран. Не лишним будет иметь в дачной аптечке градусник, тонометр и глюкометр.

"Средства, которые найдутся не в каждой аптечке, но всё же могут оказаться необходимыми: гипотермический пакет (который мы храним в морозилке и можем приложить к ушибу, вывиху, чтобы снизить отек или к гематоме в попытках остановить её распространение), гемостатическая губка (специальное вещество, которое поможет быстро остановить кровотечение из раны или ссадины). И обязательно иметь на каждой даче солнцезащитные средства, чтобы не обгореть, и пантенол против ожогов. А также репеллент от комаров и клещей, который уже активизируются", — заключил Руссу.