Российские военные сбили украинский Су-25 и 16 снарядов HIMARS под Херсоном

В Херсонской области российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25, а ещё за прошедшие сутки было перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — доложил он.

Вместе с тем российские силовики уничтожили 12 БПЛА противника в районах населённых пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка ДНР, Рубежное и Кременная ЛНР, Червоноармейское и Грозовое Запорожской области, а также Обрывка, Казачьи Лагери и Пролетарка под Херсоном.