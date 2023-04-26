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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 11:58
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Российские военные сбили украинский Су-25 и 16 снарядов HIMARS под Херсоном

ПВО России сбила украинский самолёт Су-25 в Херсонской области

В Херсонской области российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25, а ещё за прошедшие сутки было перехвачено 16 снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — доложил он.

Вместе с тем российские силовики уничтожили 12 БПЛА противника в районах населённых пунктов Водяное, Новоандреевка, Ольгинка ДНР, Рубежное и Кременная ЛНР, Червоноармейское и Грозовое Запорожской области, а также Обрывка, Казачьи Лагери и Пролетарка под Херсоном.

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Накануне Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. В результате на Купянском направлении противник потерял до 65 военных.

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Евгения Колесникова
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