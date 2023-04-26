Высказывание Михаила Подоляка о праве Украины уничтожать всё в Крыму и Донбассе свидетельствует о неадекватности власти в Незалежной. Об этом в беседе с RT заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Чем больше будет заявлений украинской стороны о необходимости уничтожения людей и территорий, присоединившихся к России, тем больше украинских территорий будет присоединяться к России. Мы в России уверены, что самой большой ценностью являются жизнь и здоровье человека", — отметила сенатор.

Она добавила, что основными задачами для Украины должны быть переосмысление событий, изменение вектора государственной политики и мир с РФ, что означает сохранение жизни людей, которых режим президента Владимира Зеленского отправляет на заведомую смерть. Ковитиди призвала Незалежную понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения. По её мнению, нежелание западных стран осознать этот факт только затягивает конфликт и создаёт новые угрозы для системы европейской безопасности.