Си Цзиньпин: КНР отправит на Украину представителя для урегулирования кризиса
Пекин намерен отправить на Украину и в другие страны своих спецпредставителей по вопросам Евразии для урегулирования кризиса в Незалежной. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Китай направит специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии на Украину и в другие страны", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что в среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Отметим, что председатель КНР созвонился с президентом Незалежной впервые после начала специальной военной операции на Украине.