Си Цзиньпин: КНР отправит на Украину представителя для урегулирования кризиса

Пекин намерен отправить на Украину и в другие страны своих спецпредставителей по вопросам Евразии для урегулирования кризиса в Незалежной. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Китай направит специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии на Украину и в другие страны", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.