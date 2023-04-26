КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 12:40

Си Цзиньпин: КНР отправит на Украину представителя для урегулирования кризиса

Пекин намерен отправить на Украину и в другие страны своих спецпредставителей по вопросам Евразии для урегулирования кризиса в Незалежной. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Китай направит специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии на Украину и в другие страны", — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Стали известны подробности телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Стали известны подробности телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Ранее сообщалось, что в среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Отметим, что председатель КНР созвонился с президентом Незалежной впервые после начала специальной военной операции на Украине.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров