Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома
SHOT: В Тюменской области школьник изнасиловал 11-летнюю сестру
В Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Как пишет SHOT, подростка сдала в полицию мать.
По данным телеграм-канала, 16-летний подросток надругался над родной младшей сестрёнкой, когда они остались одни дома. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию. Школьника задержали.
У пострадавшей девочки есть ещё два брата. Сейчас в подробностях семейной драмы разбираются следователи. В отношении подростка-насильника возбуждено уголовное дело.
А ранее Лайф рассказывал, что полиция проводит проверку в отношении 18-летнего жителя Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия парня сняла камера.
ТАСС / Егор Алеев