Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома

В Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Как пишет SHOT, подростка сдала в полицию мать.

По данным телеграм-канала, 16-летний подросток надругался над родной младшей сестрёнкой, когда они остались одни дома. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию. Школьника задержали.

У пострадавшей девочки есть ещё два брата. Сейчас в подробностях семейной драмы разбираются следователи. В отношении подростка-насильника возбуждено уголовное дело.