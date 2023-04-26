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26 апреля, 13:17

Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома

SHOT: В Тюменской области школьник изнасиловал 11-летнюю сестру

В Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру. Как пишет SHOT, подростка сдала в полицию мать.

По данным телеграм-канала, 16-летний подросток надругался над родной младшей сестрёнкой, когда они остались одни дома. Девочка долго не рассказывала об этом, однако в какой-то момент призналась маме в случившемся. Та сразу же заявила на сына в полицию. Школьника задержали.

У пострадавшей девочки есть ещё два брата. Сейчас в подробностях семейной драмы разбираются следователи. В отношении подростка-насильника возбуждено уголовное дело.

В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки

В Крыму отец шести детей почти три года домогался маленькой дочки

А ранее Лайф рассказывал, что полиция проводит проверку в отношении 18-летнего жителя Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия парня сняла камера.

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова
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