КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 13:16

Непомнящий проиграл китайцу Лижэню в 12-й партии за мировую шахматную корону

<p>Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Обложка © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами проиграл представителю Китая Дину Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

По итогам 12 партий счёт стал равным — 6:6. Следующая партия состоится 27 апреля, россиянин будет играть белыми фигурами. Отметим, что в общей сложности претенденты на шахматную корону могут провести 14 партий. За победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 балла. В случае ничьей (7:7) шахматисты сыграют тай-брейк.

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Напомним, в 11-й партии матча за шахматную корону Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью. Партия закончилась на 39-м ходу.

Наталья Исакова
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