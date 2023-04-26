Непомнящий проиграл китайцу Лижэню в 12-й партии за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами проиграл представителю Китая Дину Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане.

По итогам 12 партий счёт стал равным — 6:6. Следующая партия состоится 27 апреля, россиянин будет играть белыми фигурами. Отметим, что в общей сложности претенденты на шахматную корону могут провести 14 партий. За победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5. Победителем станет тот, кто наберёт 7,5 балла. В случае ничьей (7:7) шахматисты сыграют тай-брейк.