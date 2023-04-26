Российские учёные выяснили, что пиявки помогают предотвращать инфаркт и инсульт

Для борьбы с тромбозами можно использовать фермент медицинской пиявки дестабилазу, в результате получится предотвратить инфаркт и инсульт. К такому выводу пришли биофизики МФТИ. Как сообщает "Газета.ru", для этого специалисты выяснили структуру белка и объяснили механизм его работы.

"Тромбы образуются, когда белки крови связываются между собой изопептидными связями. Белки представляют собой цепочку аминокислот, связанных пептидной связью. Но некоторые боковые группы этой цепи могут также образовывать связи, аналогичные пептидной. Они называются изопептидными. Так вот, дестабилаза расщепляет эти сшивки боковых цепей и таким образом растворяет сформировавшийся тромб", — отметил замдиректора Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ Валентин Борщевский.

Эксперты получили информацию о трёхмерной структуре этого белка, используя метод рентгеноструктурного анализа. Полученные результаты служат основой для дальнейших исследований и помогают разработать новые препараты.