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26 апреля, 13:42

В Белгороде перенесли концерт Григория Лепса

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Белгороде перенесли концерт популярного российского певца Григория Лепса. Соответствующая информация появилась на сайте площадки "Белгород-Арена".

Выступление артиста было запланировано на 29 апреля. Теперь же концерт должен состояться 29 ноября. Причина переноса мероприятия не уточняется.

Тюменцы пожаловались, что после двух переносов не могут вернуть деньги за несостоявшийся концерт Гуфа

Тюменцы пожаловались, что после двух переносов не могут вернуть деньги за несостоявшийся концерт Гуфа

Ранее Лайф писал, что в Краснодаре и ряде других городов отменили концерты заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Причина случившегося не уточнялась.

Иван Косицын
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