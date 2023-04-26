В Белгороде перенесли концерт Григория Лепса
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В Белгороде перенесли концерт популярного российского певца Григория Лепса. Соответствующая информация появилась на сайте площадки "Белгород-Арена".
Выступление артиста было запланировано на 29 апреля. Теперь же концерт должен состояться 29 ноября. Причина переноса мероприятия не уточняется.
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Ранее Лайф писал, что в Краснодаре и ряде других городов отменили концерты заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Причина случившегося не уточнялась.