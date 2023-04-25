Тюменцы пожаловались, что после двух переносов не могут вернуть деньги за несостоявшийся концерт Гуфа
Жители Тюмени не могут вернуть деньги за концерт Гуфа, который переносили дважды
Обложка © VK / ГУФ (GUF)
Тюменцы не могут вернуть деньги за концерт рэп-исполнителя Гуфа (Алексей Долматов), который уже дважды переносился. По словам горожан, организаторы игнорируют сообщения в соцсетях. Один из жителей Тюмени в беседе с Ura.ru отметил, что покупал билеты через сервис Intickets.ru. При этом сайт предлагал к возврату только половину суммы.
"Я им написал, что концерт отменён, а артист не приедет. Мне ответили, что организатор им об этом не сообщал. После того как дата концерта прошла, а сам концерт нет, в группе концерта во "ВКонтакте" закрепили сообщение с просьбой по возврату билетов писать на почту организатора. На почту организатор не отвечает. В его собственной группе тоже", — отметил житель Тюмени.
С этой же проблемой столкнулись местные жители, которые купили билеты на концерт в Екатеринбурге. По словам другого тюменца, билеты были приобретены полгода назад. После второго переноса выступления горожане решили составить обращение в Роспотребнадзор и суд.
"Я очень много на протяжении трёх недель писал организатору на все возможные почты и в соцсети, даже создал группу, где люди с такими же проблемами столкнулись", — отметил житель Тюмени.
По его словам, неделю назад ему всё же вернули половину стоимости трёх билетов, вторую часть обещали отправить позже. Организатором концертов выступает ивент-агентство Mahnevaevent. Его основательница Екатерина Махнева рассказала, что деньги возвращают, однако ответить всем не успевают. Заявления рассматриваются в течение 30 дней. При этом все купленные билеты, по словам Махневой, действительны на новую дату.
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Ранее Лайф писал, что Гуф отменил девять запланированных на конец марта и апрель концертов по причине плохого состояния здоровья. Одна из фанаток решила засудить рэп-исполнителя, ведь ради выступления она прилетела из Индонезии.