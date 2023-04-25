Тюменцы пожаловались, что после двух переносов не могут вернуть деньги за несостоявшийся концерт Гуфа

Тюменцы не могут вернуть деньги за концерт рэп-исполнителя Гуфа (Алексей Долматов), который уже дважды переносился. По словам горожан, организаторы игнорируют сообщения в соцсетях. Один из жителей Тюмени в беседе с Ura.ru отметил, что покупал билеты через сервис Intickets.ru. При этом сайт предлагал к возврату только половину суммы.

"Я им написал, что концерт отменён, а артист не приедет. Мне ответили, что организатор им об этом не сообщал. После того как дата концерта прошла, а сам концерт нет, в группе концерта во "ВКонтакте" закрепили сообщение с просьбой по возврату билетов писать на почту организатора. На почту организатор не отвечает. В его собственной группе тоже", — отметил житель Тюмени.

С этой же проблемой столкнулись местные жители, которые купили билеты на концерт в Екатеринбурге. По словам другого тюменца, билеты были приобретены полгода назад. После второго переноса выступления горожане решили составить обращение в Роспотребнадзор и суд.

"Я очень много на протяжении трёх недель писал организатору на все возможные почты и в соцсети, даже создал группу, где люди с такими же проблемами столкнулись", — отметил житель Тюмени.