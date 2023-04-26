Названо венерическое заболевание, которое может передаваться через поцелуи

Гонорея может передаваться через поцелуи. Об этом сообщила британская газета Daily Mail. При этом специалисты продолжают напоминать, что заразиться гонореей можно при незащищенном оральном, вагинальном или анальном сексе.

"Мы думаем, что можно заразиться гонореей через поцелуи", — предупредил профессор Эрик Чоу из Мельбурнского центра сексуального здоровья.

По его словам, в январе 2023 года его группа исследователей провела обзор шести исследований и пришла к выводу о передаче гонореи и хламидиоза через поцелуи. В этой связи Чоу призвал обновить памятку о способах предотвращения заражения венерическими заболеваниями. Однако гонорея передаётся не только через поцелуи, но и через слюну, которую партнёры используют во время секса как смазку.

"Гонорея в основном передаётся при незащищенном оральном, вагинальном или анальном сексе. И хотя были случаи заражения через поцелуи, это случалось крайне редко", — подчеркнул представитель Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ.

Указывается, что гонореей чаще всего заражаются люди в возрасте от 15 до 24 лет из-за частой смены сексуальных партнёров. Как правило, заболевание легко лечится с помощью одной инъекции антибиотика. Однако эксперты опасаются, что бактерии эволюционируют.