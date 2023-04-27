Русофобский приём: как встречали Лаврова в ООН Лайф собрал самые скандальные высказывания европейских политиков, которые только унизили собственные страны во время визита главы МИД РФ в Нью-Йорк. 26 апреля, 23:40 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (слева направо) во время встречи в штаб-квартире ООН. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, как считают эксперты, дал старт большой политической игре на карте мира. Глава МИД России Сергей Лавров не только выступил за перенос штаб-квартиры СБ ООН из Нью-Йорка, но и сделал ряд громких заявлений с международной трибуны, которые пришлось опровергать европейским и американским чиновникам. А делали они это крайне убого, теряя последние профессиональные навыки.

— Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества, — заявил Сергей Лавров, комментируя ситуацию в мире, который "подошёл к более опасной черте, чем во времена холодной войны". Министр напомнил, что Евросоюз рекордными темпами военизируется и превращается в агрессивную структуру по сдерживанию России. При этом Запад применяет репрессивные меры уже внутри своих стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке в штаб-квартире ООН. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

По его словам, Россия чётко объяснила задачи, которые преследует при СВО: защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО. А нацистский режим Киева не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.

Но выступления российского министра попытались дезавуировать рядом нападок. Можно было бы отреагировать на визит Лаврова по-взрослому, респектабельно. А можно мелочно и по-хамски. Геворг Мирзаян отмечает, что страны, которые возглавляют недалёкие политики, отреагировали мелочно. Если в Вашингтоне просто выразили неудовлетворение приездом Лаврова и продемонстрировали готовность понизить статус своей делегации в Совбезе, то страны-сателлиты попытались оскорбить российского министра.

Выпады европейских политиков

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски назвал в одной из социальных сетей главу российской дипломатии Сергея Лаврова клоуном и обозначил Россию как террористическое государство. Напомним, Прага — один из спонсоров Киева, чиновники этой страны не раз отличались одиозными и плоскими высказываниями, ничего общего не имеющими с дипломатией.

Или демарш главы МИД Германии Анналены Бербок, которая намеренно отказалась от участия в работе заседания Совбеза ООН из-за председательства Лаврова, по сообщениям немецких СМИ, "избавила себя от поездки в Нью-Йорк".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд опозорила свою страну, призвав главу МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Совбеза ООН "посмотреть в глаза" приведённой в зал сестре осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в мире есть много людей, которые хотели бы "посмотреть в глаза американским представителям". Дипломат назвала среди них жителей Абхазии, Южной Осетии, Крыма, Сирии и других "стран и народов, которые пострадали от натовских режимов", и указала, что США не выдают гражданам этих стран визы для участия в мероприятиях ООН.

Это далеко не полный список агрессивных и нелогичных действий чиновничества ЕС и США в адрес российской стороны. Потому что приезд российского министра в Организацию Объединённых Наций стал для многих западных коллег крайне неприятным моментом, напоминает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. Как видно из протокольных съёмок, министр чувствовал себя в стенах весьма свободно. И в этой ситуации Запад должен был каким-то образом реагировать, объясняет политолог.

— Этот визит наносит ещё один удар по всем мифам и сказкам о том, что Россия находится в какой-то изоляции. Ну или что Россия боится ехать куда-то, дабы не подвергаться остракизму. Будем честны, целый ряд российских активистов после всех американских фокусов с визами призвал вообще бойкотировать ООН. Но Лавров поехал, и не просто поехал, а выступил с достаточно мощной речью в Совете Безопасности, — говорит Мирзаян.

На текущий момент стандарты дипломатии, которая была в Европе синонимом вежливости, уходит в прошлое. Мы видим, что они более никем не соблюдаются, более того, когда западные страны видят своё бессилие, неспособность повлиять на ситуацию в России и на Украине, они начинают прибегать к агрессии, угрозам и оскорблениям, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Изменение ситуации возможно только после того, как западные элиты осознают неизбежность сообразно этому. В этом случае они согласятся на необходимость конструктивного диалога с Россией, уважения наших интересов, территориальной целостности, — сказал Никита Мендкович.

Авторы Елена Стафеева