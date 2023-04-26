СМИ назвали два тревожных послания, которые США получили перед приездом Лаврова в ООН

Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

В статье он отметил, что представители российского внешнеполитического ведомства дважды высказывались по поводу нежелания Вашингтона пускать на заседания журналистов из РФ.

"Министр иностранных дел выступил с пугающим предупреждением после того, как заявил, что США отказали в визах журналистам, которые хотели освещать его выступление в ООН на этой неделе... Столь же леденящее душу предостережение сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков", — пояснил Уизерс.

Лавров подчёркивал, что США своими действиями против российских журналистов проявили трусость, несмотря на то что называют себя умной, свободной и справедливой страной. Глава российского МИДа также пообещал, что Москва ничего не забудет и не простит Вашингтону.