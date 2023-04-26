СМИ назвали два тревожных послания, которые США получили перед приездом Лаврова в ООН
Daily Express: Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом Лаврова
Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.
В статье он отметил, что представители российского внешнеполитического ведомства дважды высказывались по поводу нежелания Вашингтона пускать на заседания журналистов из РФ.
"Министр иностранных дел выступил с пугающим предупреждением после того, как заявил, что США отказали в визах журналистам, которые хотели освещать его выступление в ООН на этой неделе... Столь же леденящее душу предостережение сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков", — пояснил Уизерс.
Лавров подчёркивал, что США своими действиями против российских журналистов проявили трусость, несмотря на то что называют себя умной, свободной и справедливой страной. Глава российского МИДа также пообещал, что Москва ничего не забудет и не простит Вашингтону.
Следующая "угроза", как считает аналитик, прозвучала от замглавы российского дипведомства Сергея Рябкова. Он заявил, что Москва найдёт возможность ответить так, чтобы американцы "надолго запомнили, что так не делается".
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам не выдали визы для посещения Нью-Йорка в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было также у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации.