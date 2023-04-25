МИД России предупредил США о скором демарше
Рябков: Россия проведёт демарш в отношении США из-за невыданных журналистам виз
Россия проведёт демарш в отношении Соединённых Штатов из-за их отказа выдать визы журналистам для посещения ими заседаний в ООН. Об этом рассказал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Конечно же, мы демарш проведём и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего", — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в МИД РФ вызван посол США в связи со случившимся.
Замглавы министерства добавил, что пока не может сказать, каким именно будет демарш, так как пока делегация МИД находится в Нью-Йорке.
Ранее Лавров на заседании СБ ООН заявил о том, что сегодня мир подошёл, возможно, к ещё более опасной черте, чем во времена холодной войны. Также он рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам и припомнил американскому лидеру Джо Байдену призывы бомбить Белград.