МИД России предупредил США о скором демарше

Россия проведёт демарш в отношении Соединённых Штатов из-за их отказа выдать визы журналистам для посещения ими заседаний в ООН. Об этом рассказал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конечно же, мы демарш проведём и соответствующий протест выразим, и неприятие происходящего", — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли в МИД РФ вызван посол США в связи со случившимся.