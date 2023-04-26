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26 апреля, 15:05

В ГД сравнили решение ЕС усилить контроль за онлайн-платформами с законом РФ о приземлении

Депутат Горелкин: РФ раньше ЕС начала контролировать платформы в Сети

Россия пришла раньше Евросоюза к решению о необходимости контроля за онлайн-платформами, но действует не так резко. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Государственной думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о решении Евросоюза с 25 августа 2023 года усилить контроль за 19 большими онлайн-платформами. Речь в том числе идёт о TikTok, Instagram*, YouTube, Google, Amazon Store, Wikipedia. Этим компаниям нужно будет в течение четырёх месяцев выполнить весь набор новых обязательств в соответствии с DSA.

По словам депутата Горелкина, решение ЕС похоже на действующий закон РФ о приземлении, который обязывает некоторые популярные в России зарубежные цифровые платформы вступить в юридический диалог с регулятором и работать в рамках российского законодательства, в том числе удалять неправомерный контент.

"К необходимости контроля за глобальными IТ-гигантами мы пришли раньше Евросоюза и действуем не так резко: штрафам предшествуют другие меры понуждения — вроде маркировки или запрета на рекламную деятельность", — отметил депутат.

Из всего списка онлайн-платформ, над которым ЕС установит контроль, Горелкина заинтересовала "Википедия", как она поведёт себя. Как известно, подчеркнул депутат, интернет-энциклопедия отказалась приземляться в России, удалять незаконный контент тоже не хочет и упорно транслирует через разных людей манифест про "уникальное саморегулируемое сообщество", на которое управляющий фонд Wikimedia Foundation якобы не влияет.

"Что-то мне подсказывает, что в случае возникновения претензий со стороны ЕС и, соответственно, угрозы блокировки фонд "Викимедия" будет вести себя совсем иначе", — заключил Горелкин.

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Ранее суд оштрафовал Wikimedia на полтора миллиона рублей за отказ удалить фейки об СВО. Поводом для вынесения приговора стала статья о боях под Ахтыркой Сумской области в феврале – марте 2022 года, в ходе которых погибли дети.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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