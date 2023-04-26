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26 апреля, 14:32

В Калининграде открыли памятник, посвящённый героям спецназа ФСБ России

<p>В Калининграде открыли памятник "Героям спецназа ФСБ России". Обложка © <a href="https://gov39.ru/press/330267/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба правительства Калининградской области</a></p>

В Калининграде открыли памятник "Героям спецназа ФСБ России". Обложка © Пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в торжественной обстановке открыли памятник "Героям спецназа ФСБ России". Новая скульптура появилась на пересечении улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского, сообщает пресс-служба областного правительства.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель полпреда Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, глава УФСБ России по региону Павел Гуляев, а также военнослужащие, школьники и горожане. Участники мероприятия минутой молчания почтили память сотрудников спецподразделений органов ФСБ России, проявивших мужество и героизм в борьбе с терроризмом.

"Мне посчастливилось знать некоторых из этих героев. К великому сожалению, их нет сегодня рядом с нами. Они всегда в нашей памяти, это действительно пример того, как надо служить своей стране, защищая свой народ и своих друзей, не жалея себя, своей жизни", — сказал Алиханов, выступая на церемонии открытия памятника.

Также власти благоустроили территорию возле памятника. Сквер по решению местных депутатов был назван "Героев спецназа ФСБ". В сообщении пресс-службы регионального правительства также уточняется, что открытие памятника было приурочено к Дню Победы.

Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая

Ранее сообщалось, что акцию "Верни герою имя" запустило Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия". Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях.

Наталья Исакова
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