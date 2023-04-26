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26 апреля, 14:27

Глава Россотрудничества не исключил, что инцидент в Российском центре на Кипре — это теракт

Примаков не исключил, что пожар в Российском центре на Кипре расценят как теракт

<p>Последствия пожара в Российском центре науки и культуры в Никосии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/officejjsmart/status/1651227975415726080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jason Jay Smart</a></p>

Последствия пожара в Российском центре науки и культуры в Никосии. Фото © Twitter / Jason Jay Smart

Инцидент с поджогом Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре могут расценить как теракт, если подтвердится версия о том, что здание загорелось из-за применения коктейля Молотова. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи смотрим, всё полиции передадим. Мы не знаем точно, был ли это коктейль Молотова. Если подтвердится, что это коктейль Молотова, то это типичный теракт", цитирует Примакова РИА "Новости".

В пользу версии об умышленном поджоге говорят и показания очевидцев, которые видели у здания центра белый минивэн: сначала машина дежурила у здания, а затем во время ЧП скрылась.

"По нашим данным, уже сейчас очевидцы говорят о том, что в зоне здания несколько дней дежурил белый минивэн, который во время происшествия скрылся", — рассказала в эфире телеканала "Россия 24" директор центра Алина Радченко.

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

Напомним, сегодня в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова. К настоящему моменту огонь потушен, но зданию нанесён ущерб.

Александра Вишнякова
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