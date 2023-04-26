Глава Россотрудничества не исключил, что инцидент в Российском центре на Кипре — это теракт

Инцидент с поджогом Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии на Кипре могут расценить как теракт, если подтвердится версия о том, что здание загорелось из-за применения коктейля Молотова. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи смотрим, всё полиции передадим. Мы не знаем точно, был ли это коктейль Молотова. Если подтвердится, что это коктейль Молотова, то это типичный теракт", — цитирует Примакова РИА "Новости".

В пользу версии об умышленном поджоге говорят и показания очевидцев, которые видели у здания центра белый минивэн: сначала машина дежурила у здания, а затем во время ЧП скрылась.

"По нашим данным, уже сейчас очевидцы говорят о том, что в зоне здания несколько дней дежурил белый минивэн, который во время происшествия скрылся", — рассказала в эфире телеканала "Россия 24" директор центра Алина Радченко.