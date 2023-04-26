В Госдуму внесён проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
Пискарёв сообщил о внесении в Госдуму проекта, ужесточающего закон об иноагентах
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжает осуществлять точечную настройку законодательства. В связи с этим в нижнюю палату парламента был внесён проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.
"Продолжаем вместе с коллегами в Комиссии по расследованию иностранного вмешательства [во внутренние дела РФ] точечную настройку законодательства. Сегодня в Государственную думу внесён наш пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов", — подчеркнул он.
По словам парламентария, крайне важно устранить любые лазейки для тех, кто находится под иностранным влиянием и хочет обойти законы России.
Ранее Пискарёв рассказал о штрафах для иноагентов за игнорирование предписания Минюста. Комиссия ГД по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает установить такие наказания: для граждан — в размере 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
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