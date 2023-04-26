Такие девушки, как звёзды: Родителям рассказали, как вырастить девочку женственной, счастливой и здоровой

По мнению психологов, воспитывать по-настоящему гармоничную личность нужно с детства. При этом отдельного внимания заслуживают девочки. Что сделать для того, чтобы дочери в итоге выросли счастливыми и женственными, рассказала психолог Светлана Морозова. По её мнению, в первую очередь важно говорить ребёнку о личных границах и его уникальности.

"В воспитании девочки важен уклон на то, чтобы она понимала про своё тело, про свои границы. Чтобы принимала свои особенности, если они есть, и не атаковала себя", — отметила Морозова в беседе с РИА ФАН.

По её словам, девочек также нужно научить говорить "нет". Зачастую родители заставляют детей делать то, что они не хотят. Однако эксперт считает, что ребёнок с юных лет должен получать опыт отказа, тем самым в будущем он сможет настаивать на том, что ему что-то не нравится.

"Впоследствии это может быть и применительно к тому, что ей не захочется попробовать наркотики или другие запрещённые препараты. Это очень важный навык, чтобы человек мог сказать: "Нет, я не буду", — заключила Морозова.