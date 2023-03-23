Уморительные истории нянь, от которых можно животы от смеха надорвать

Некоторые няни не прочь рассказать о забавных случаях, то и дело происходящих с их подопечными. Нашли в Сети 10 как раз таких историй, которые точно вызовут у вас улыбку, а кто-то, может, и посмеётся. Проверьте сами!

"Живу в небольшом городе с населением 200 тысяч человек, где в принципе очень сложно затеряться и все друг друга знают. Недавно стали до меня доходить слухи от разных людей, что я была такой хорошей девочкой в молодости, а сейчас стала ша**вой, рожаю постоянно детей от разных отцов. Оказалось, люди в разных частях города видели меня, гуляющую с ребёнком, и каждый раз ребёнок другой был. Вот и сделали вывод. А я всего лишь няня на подхвате", — "Подслушано".

"Работаю у очень богатых людей. Когда были на отдыхе, семья сняла целый этаж. То есть лифт останавливается напротив одного номера только (21-й этаж). Идя с пляжа, говорю их ребёнку семи лет: "Пойдём сначала зайдём ко мне в номер, я свои вещи оставлю". Обычный общественный лифт довёз нас до общественного третьего этажа. Дверь открывается: ребёнок видит общий холл с креслами, коврами и длинными коридорами в разные стороны и восхищённо произносит: "Ого! А твой номер-то больше нашего!" — ImperiaMakarova.

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"Работаю няней. Всё нравится, но частенько стала подумывать о более серьёзной работе, не буду ж я до пенсии чужих детей нянчить. И как-то вечером лежу, читаю детёнышу сказки на ночь, подходит мама ребёнка с бокалом вина для меня со словами: "Чтобы веселей читалось". Резко перехотелось работу менять. Где ещё будут так вино приносить, чтобы нескучно было", — "Подслушано".

"Тоже как-то работала у очень богатых людей. И там девочка тоже выдала перл — как-то мы с ней начали рассуждать, почему, уже не помню, про справедливость, и она в сердцах воскликнула: "Ну как же так, почему всё так несправедливо, я считаю, что у всех людей на Земле должен быть доступ к бесплатной воде, еде и маникюру!" — MariaMika.

"Работаю няней. Тут были на теплоходе на празднике и меня попросили ещё посмотреть за мальчиком четырёх лет. Послушный, хороший. Спустя какое-то время попросился в туалет. Снимаю ему штанишки, ставлю перед унитазом. С девочками мне всё понятно, а с мальчиками опыта не было. Малыш держит руки по швам и смотрит на меня. Ну, ок. Беру его крошечный писун и помогаю помочиться. Так три раза за весь день ходили. В последний раз писания спрашиваю: — Вася, ты же в садик ходишь? — Да. — И кто тебе там... помогает в туалете? — А в садике я сам себе держу!" — P0314.

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"В голодном студенчестве подрабатывала нянькой. Приводили ко мне девочку мужчина с женщиной три раза в неделю на три часа. Девочке было два года, я с ней возилась, учила её говорить. В один прекрасный момент звонок в дверь, стоит незнакомая женщина, а моя подопечная летит к ней со всех ног с радостным воплем: "Мама!" Оказалось, муж этой женщины завёл любовницу; брал дочку и уходил с ней гулять. Он и его любовница отводили девочку ко мне, а сами шли развлекаться. Сдала их дочка, которая уж очень упорно начала проситься ко мне", — oseledich.

"Работала няней у семьи, где двое близнецов. Родители уехали, а я два дня должна была с ними ночевать. Первая ночь в качестве их няни. Уложила их и пошла в гостевую спать. Просыпаюсь ночью от голоса ребёнка: "Тетя Маша, мне страшно". Начинаю вставать, вдруг слышу с другой стороны кровати: "Тётя Маша, мне тоже страшно". Сонная, я тогда не сразу поняла, что это был второй ребёнок — близнец с таким же голосом. Завопила на весь дом и кирпичей таких наложила..." — "Палата № 6".

"Какое-то время я работала няней. Конечно, семьи разные бывают, но один случай просто поразил. Вышла на работу в новую семью, где, уходя из дома, родители закрыли туалет и кухню на ключ. Больше у них я не работала", — "Подслушано".

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"Одна знакомая работала гувернанткой у банкира и как-то сказала его жене: "Вот за кого надо замуж выходить! А то мы вышли, теперь прислугой приходится работать". На что та ответила: "Да он бы на вас и не женился". Знакомая обиделась. А жена банкира выдала: "Просто у ваc папа не был директором завода, как у меня", — пользовательница Pikabu.