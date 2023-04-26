КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 15:01

"Зуб за зуб": Китайцы пришли в восторг от гениального решения Путина по иностранным активам

Читатели "Гуаньча" назвали гениальным указ Путина об изъятии иностранных активов

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина о введении ответных мер на изъятие российских активов. Многие в комментариях к статье отметили, что Москва уже давно должна была отплатить Западу той же монетой.

"Зуб за зуб. Гениально!" — написал один из пользователей.

"Поддерживаю Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — отметил другой.

Ещё один юзер иронично предположил, что теперь США традиционно должны ввести против Москвы санкции в наказание, да вот только вводить им больше нечего. При этом многие китайцы посоветовали брать пример с России. По их мнению, власти страны должны следить, чтобы объём вложений со стороны зарубежных стран в КНР был больше, чем объём китайских активов на Западе.

В Кремле разъяснили принцип работы указа Путина об иностранных активах

В Кремле разъяснили принцип работы указа Путина об иностранных активах

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. В документе также приводится список компаний, которые уже подпали под действие указа. Среди них доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров