"Зуб за зуб": Китайцы пришли в восторг от гениального решения Путина по иностранным активам
Читатели "Гуаньча" назвали гениальным указ Путина об изъятии иностранных активов
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина о введении ответных мер на изъятие российских активов. Многие в комментариях к статье отметили, что Москва уже давно должна была отплатить Западу той же монетой.
"Зуб за зуб. Гениально!" — написал один из пользователей.
"Поддерживаю Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — отметил другой.
Ещё один юзер иронично предположил, что теперь США традиционно должны ввести против Москвы санкции в наказание, да вот только вводить им больше нечего. При этом многие китайцы посоветовали брать пример с России. По их мнению, власти страны должны следить, чтобы объём вложений со стороны зарубежных стран в КНР был больше, чем объём китайских активов на Западе.
Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о введении временного управления активами, принадлежащими лицам из недружественных стран, в ответ на санкции против российского имущества за рубежом. В документе также приводится список компаний, которые уже подпали под действие указа. Среди них доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".