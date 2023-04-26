"Зуб за зуб": Китайцы пришли в восторг от гениального решения Путина по иностранным активам

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали решение президента России Владимира Путина о введении ответных мер на изъятие российских активов. Многие в комментариях к статье отметили, что Москва уже давно должна была отплатить Западу той же монетой.

"Зуб за зуб. Гениально!" — написал один из пользователей.

"Поддерживаю Путина. Больше всего я не люблю, когда некоторые лидеры следуют принципу "врежу себе, чтобы откормить врага" ради своей так называемой репутации", — отметил другой.

Ещё один юзер иронично предположил, что теперь США традиционно должны ввести против Москвы санкции в наказание, да вот только вводить им больше нечего. При этом многие китайцы посоветовали брать пример с России. По их мнению, власти страны должны следить, чтобы объём вложений со стороны зарубежных стран в КНР был больше, чем объём китайских активов на Западе.