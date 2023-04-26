Борисов: Многоразовость — обязательное требование для новой сверхтяжёлой ракеты
Многоразовость — обязательное требование при создании новой российской сверхтяжёлой ракеты. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, выступая в среду на просветительском марафоне "Знание.Первые".
При реализации этого проекта планируется использовать наработки по многоразовой ракете лёгкого класса "Амур-СПГ", добавил он.
"Чтобы удешевить услуги, многоразовость будет обязательным требованием при создании этого носителя", — сказал Борисов.
Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что сверхтяжёлую ракету-носитель начнут создавать в 2024 году. А глава Минпромторга Денис Мантуров информировал, что Россия ускорила создание коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей для запуска спутников.
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