КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 14:59

Борисов: Многоразовость — обязательное требование для новой сверхтяжёлой ракеты

Многоразовость — обязательное требование при создании новой российской сверхтяжёлой ракеты. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, выступая в среду на просветительском марафоне "Знание.Первые".

При реализации этого проекта планируется использовать наработки по многоразовой ракете лёгкого класса "Амур-СПГ", добавил он.

"Чтобы удешевить услуги, многоразовость будет обязательным требованием при создании этого носителя", сказал Борисов.

Лучше, чем у Маска: Как будут приземляться российские многоразовые ракеты

Лучше, чем у Маска: Как будут приземляться российские многоразовые ракеты

Ранее глава "Роскосмоса" сообщал, что сверхтяжёлую ракету-носитель начнут создавать в 2024 году. А глава Минпромторга Денис Мантуров информировал, что Россия ускорила создание коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей для запуска спутников.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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