Борисов: Многоразовость — обязательное требование для новой сверхтяжёлой ракеты

Многоразовость — обязательное требование при создании новой российской сверхтяжёлой ракеты. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, выступая в среду на просветительском марафоне "Знание.Первые".

При реализации этого проекта планируется использовать наработки по многоразовой ракете лёгкого класса "Амур-СПГ", добавил он.