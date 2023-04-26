Губернатор Воробьёв: Флагманские школы Подмосковья повышают качество образования

Более 300 талантливых школьников со всей России приехали в гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье на финал Всероссийской олимпиады по литературе. Это один из образовательных кластеров с лучшей техникой и кампусами для проживания. Детей встретили глава Минпросвещения Сергей Кравцов и губернатор региона Андрей Воробьёв, который отметил, что местные флагманские школы способствуют повышению качества образования.

"Кластерный подход, система флагманских школ — это то, что даёт возможность повышать качество образования, а нашим ребятам — реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно", — подчеркнул он.

Образовательные кампусы Подмосковья напоминают небольшие городки, где есть удобные учебные классы, лаборатории и мастерские.

"Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Этот — гуманитарный. Он здесь, на базе гимназии имени Примакова", — отметил Воробьёв.

Кроме того, есть два кластера естественно-научного направления. Один из них находится в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, а второй для будущих айтишников и инженеров откроют в Истре, сообщает телеканал "360".