Губернатор Воробьёв: Флагманские школы Подмосковья повышают качество образования
Более 300 талантливых школьников со всей России приехали в гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье на финал Всероссийской олимпиады по литературе. Это один из образовательных кластеров с лучшей техникой и кампусами для проживания. Детей встретили глава Минпросвещения Сергей Кравцов и губернатор региона Андрей Воробьёв, который отметил, что местные флагманские школы способствуют повышению качества образования.
"Кластерный подход, система флагманских школ — это то, что даёт возможность повышать качество образования, а нашим ребятам — реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно", — подчеркнул он.
Образовательные кампусы Подмосковья напоминают небольшие городки, где есть удобные учебные классы, лаборатории и мастерские.
"Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Этот — гуманитарный. Он здесь, на базе гимназии имени Примакова", — отметил Воробьёв.
Кроме того, есть два кластера естественно-научного направления. Один из них находится в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, а второй для будущих айтишников и инженеров откроют в Истре, сообщает телеканал "360".
Ранее Лайф писал, что в России объявили призёров ежегодной олимпиады для школьников "Умножая таланты". Как рассказал один из участников, конкурс стал для него своеобразной площадкой для развития навыков в сфере новых технологий.
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