КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 15:36

ВЦИОМ: 84% россиян доверяют обществу "Знание"

<p>Обложка © <a href="https://znanierussia.ru/news/vciom-rossijskoe-obshestvo-znanie-stalo-vostrebovannoj-prosvetitelskoj-ploshadkoj-emu-doveryayut-84-rossiyan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">znanierussia.ru</a></p>

Обложка © znanierussia.ru

Российское общество "Знание" стало востребованной просветительской площадкой, ему доверяют 84% россиян от 14 лет и старше, свидетельствуют результаты опроса, которое провёл ВЦИОМ. При этом среди школьников и студентов процент доверия ещё выше — 87% и 89% соответственно.

"Это доверие, безусловно, возлагает на общество "Знание" большую ответственность и задаёт стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растёт просветительское сообщество", — отметил гендиректор общества Максим Древаль.

Вместе с тем в исследовании уточняется, что узнаваемость просветительских марафонов общества также увеличилась. Если в 2021 году о них что-то слышали свыше 30% респондентов, то в 2023 году этот показатель вырос почти до 45%. За два года такие марафоны посетило свыше 46 тысяч человек, а также было создано 750 часов контента, который набрал 600 миллионов просмотров в соцсетях.

Результаты исследования ВЦИОМ об обществе "Знание". Инфографика © znanierussia.ru

Результаты исследования ВЦИОМ об обществе "Знание". Инфографика © znanierussia.ru

На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

На марафоне "Знание" выставили аппарат, на котором спустился киноэкипаж "Вызова"

Ранее Лайф сообщал, что с 24 по 26 апреля проходит просветительский марафон "Знание.Первые". События мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на сайте и в группе общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Общество Знание
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров