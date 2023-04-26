ВЦИОМ: 84% россиян доверяют обществу "Знание"

Российское общество "Знание" стало востребованной просветительской площадкой, ему доверяют 84% россиян от 14 лет и старше, свидетельствуют результаты опроса, которое провёл ВЦИОМ. При этом среди школьников и студентов процент доверия ещё выше — 87% и 89% соответственно.

Вместе с тем в исследовании уточняется, что узнаваемость просветительских марафонов общества также увеличилась. Если в 2021 году о них что-то слышали свыше 30% респондентов, то в 2023 году этот показатель вырос почти до 45%. За два года такие марафоны посетило свыше 46 тысяч человек, а также было создано 750 часов контента, который набрал 600 миллионов просмотров в соцсетях.