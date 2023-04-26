ВЦИОМ: 84% россиян доверяют обществу "Знание"
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Российское общество "Знание" стало востребованной просветительской площадкой, ему доверяют 84% россиян от 14 лет и старше, свидетельствуют результаты опроса, которое провёл ВЦИОМ. При этом среди школьников и студентов процент доверия ещё выше — 87% и 89% соответственно.
"Это доверие, безусловно, возлагает на общество "Знание" большую ответственность и задаёт стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растёт просветительское сообщество", — отметил гендиректор общества Максим Древаль.
Вместе с тем в исследовании уточняется, что узнаваемость просветительских марафонов общества также увеличилась. Если в 2021 году о них что-то слышали свыше 30% респондентов, то в 2023 году этот показатель вырос почти до 45%. За два года такие марафоны посетило свыше 46 тысяч человек, а также было создано 750 часов контента, который набрал 600 миллионов просмотров в соцсетях.
Результаты исследования ВЦИОМ об обществе "Знание". Инфографика © znanierussia.ru
Ранее Лайф сообщал, что с 24 по 26 апреля проходит просветительский марафон "Знание.Первые". События мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на сайте и в группе общества "Знание" в соцсети "ВКонтакте".