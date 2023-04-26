Блогер Литвин нарвался на проверку после езды на мотоцикле задом наперёд

Скандально известный блогер Михаил Литвин вновь привлёк внимание ГИБДД. На этот раз правоохранители заинтересовались роликом, в котором молодой человек рассекает по Москве, сидя на мотоцикле задом наперёд и при этом поедая мороженое, сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, ролик с "трюком" появился в соцсетях блогера не в день съёмки, так как Литвин, по всей видимости, боялся нарваться на полицейских. Однако даже заблюренные номера байка не спасли от возмездия. В ближайшее время Михаилу придётся объясняться перед инспекторами ГИДББ и, судя по всему, под надзором полицейских ему ещё предстоит выучить КоАП РФ.