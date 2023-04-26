Актёр Боготарёв опроверг слухи о новом сезоне "Кухни" с Боярским и Соколовым
Нового сезона сериала "Кухня" не будет. Об этом заявил актёр Марк Богатырёв, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.
"Ошиблись, никакой новой "Кухни" не будет", — сказал он в беседе с изданием "Подъём".
По словам Богатырёва, видео с коллегой Ольгой Кузьминой, которое разлетелось по Сети, было записано на съёмках рекламы, в которых актёры приняли участие.
Напомним, ранее звезда "Кухни" Ольга Кузьмина опубликовала в соцсетях ролик, на котором под музыку из сериала показала съёмочную площадку и вагончики Михаила Боярского и Андрея Соколова. Многие восприняли видео как намёк на новый сезон любимой комедии.
Сериал “Кухня”. Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценарист Василий Куценко / Kinopoisk.ru