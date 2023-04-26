Режиссёр Мария Финкельштейн рассказала об истории создания "Дайте мне победить" — пронзительного документального фильма о непростых спортсменах. Картина связана со Всемирными играми Специальной Олимпиады с участием атлетов с ментальными особенностями.

В январе РФ впервые в своей истории готовилась принять спортсменов из 108 стран. Однако жизнь внесла свои коррективы, и соревнования не состоялись. В основе фильма — личные истории участников игр, их тренеров, родителей и послов Специальной Олимпиады. Финкельштейн отметила, что идея документалки родилась при просмотре картин, связанных с аутизмом и ментальным здоровьем.

Режиссёр "Дайте мне победить" раскрыла, как родилась идея фильма об особенных спортсменах. Видео © LIFE

"Мне так повезло, что у меня есть большой друг мой, это [президент Специальной Олимпиады РФ] Ольга Слуцкер, и она мне рассказывала про Специальную Олимпиаду. Мы с операторами решили посмотреть, как это проходит. Проходили [отборочные] соревнования в Казани. И мы поехали [туда], потому что внутри загорелась этой темой. До этого я много смотрела фильмов на тему аутизма. Но хотелось сделать что-то более зрелищное", — рассказала она на премьере фильма.

По приезде в Казань съёмочная группа ещё до конца не понимала, что получится в итоге. Однако со временем удалось найти будущих героев фильма, которые, по словам Финкельштейн, были прекрасными. Уже после поездки главной задачей стал поиск финансирования. Режиссёр поблагодарила Сбер, который стал генеральным партнёром проекта.

"Жизнь внесла свой драматизм в картину. На мой взгляд, для драматургии это только плюс. Две матери у этой картины. Так получилось, что мы со Светой (режиссёром Светланой Музыченко. — Прим. Лайфа.) её выносили. Отрезаем пуповину и отпускаем ребёнка в плавание", — заключила Финкельштейн.