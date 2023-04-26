В Немане взрыв неизвестного устройства разнёс крышу жилого дома
Последствия взрыва в Немане Калининградской области. Обложка © Telegram / SHOT
Взрыв неизвестного устройства повредил крышу жилого дома в городе Немане Калининградской области. Одна из жительниц утверждает, что перед хлопком слышала "жужжание квадрокоптера", сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 25 апреля вечером в трёхэтажном доме на улице Луговой. Прибывшие на место эксперты при первичном осмотре обнаружили следы взрыва в результате детонации самодельного взрывного устройства. Однако позже местные власти заявили, что причиной ЧП стал хозяйственно-бытовой инцидент. Тем не менее специальная комиссия в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.
Ранее сообщалось, что два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье. По предварительным данным, взрывчаток в них не было. Сейчас правоохранители выясняют, кто является владельцем коптеров.