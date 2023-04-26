В Немане взрыв неизвестного устройства разнёс крышу жилого дома

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 25 апреля вечером в трёхэтажном доме на улице Луговой. Прибывшие на место эксперты при первичном осмотре обнаружили следы взрыва в результате детонации самодельного взрывного устройства. Однако позже местные власти заявили, что причиной ЧП стал хозяйственно-бытовой инцидент. Тем не менее специальная комиссия в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.