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26 апреля, 17:59

В Немане взрыв неизвестного устройства разнёс крышу жилого дома

<p>Последствия взрыва в Немане Калининградской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия взрыва в Немане Калининградской области. Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв неизвестного устройства повредил крышу жилого дома в городе Немане Калининградской области. Одна из жительниц утверждает, что перед хлопком слышала "жужжание квадрокоптера", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 25 апреля вечером в трёхэтажном доме на улице Луговой. Прибывшие на место эксперты при первичном осмотре обнаружили следы взрыва в результате детонации самодельного взрывного устройства. Однако позже местные власти заявили, что причиной ЧП стал хозяйственно-бытовой инцидент. Тем не менее специальная комиссия в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

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Ранее сообщалось, что два неизвестных дрона упали на участки местных жителей в Подмосковье. По предварительным данным, взрывчаток в них не было. Сейчас правоохранители выясняют, кто является владельцем коптеров.

Наталья Исакова
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