В Бразилии по решению суда заблокировали Telegram

Предполагается, что радикалы через Telegram вербовали и курировали в разных штатах Бразилии подростков, которые совершили или планировали совершить нападения в школах. В связи с решением суда местные компании, оказывающие телекоммуникационные услуги, а также Google и Apple обязаны удалить из магазинов приложений Telegram в ближайшее время. Сам мессенджер будет облагаться ежедневным штрафом в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов), пока не предоставит все необходимые данные.