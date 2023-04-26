В Бразилии по решению суда заблокировали Telegram
В Бразилии суд постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. Поводом для решения стало неполное предоставление данных о чатах неонацистов по требованию полиции, сообщает местный портал G1.
"Telegram не предоставил полных данных федеральной полиции о неонацистских группах, суд постановил операторов связи и магазины приложений немедленно удалить это приложение", — говорится в сообщении.
Предполагается, что радикалы через Telegram вербовали и курировали в разных штатах Бразилии подростков, которые совершили или планировали совершить нападения в школах. В связи с решением суда местные компании, оказывающие телекоммуникационные услуги, а также Google и Apple обязаны удалить из магазинов приложений Telegram в ближайшее время. Сам мессенджер будет облагаться ежедневным штрафом в размере одного миллиона реалов (около 200 тысяч долларов), пока не предоставит все необходимые данные.
Ранее Лайф писал, что в России суд впервые обязал Telegram-канал удалить порочащий честь человека пост. Это было негативное анонимное послание одного из подписчиков канала Otzovik blogger о рекламе в блоге Валерии Маньковой.
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