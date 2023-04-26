"Подкатывал ко мне": Клава Кока откровенно рассказала об отношениях с Димой Масленниковым
Певица Клава Кока рассказала, как блогер Дима Масленников к ней подкатывал
Слухи о романе певицы Клавы Коки с блогером Димой Масленниковым ходят достаточно давно. Звёзды вместе фотографируются и снимают смешные видео. В шоу "Вопрос ребром" артистка раскрыла, что её связывает с Масленниковым. Так, она призналась, что блогер подкатывал к ней.
"Масленников — мой бро, но просто бро. Мы дружим лет семь. Мы начинали вместе, он для меня важный человек, но у нас ничего не было. Может, было пару раз, [подкатывал]. Он подкатывал ко мне как минимум на шоу "Подкаты к Клаве Коке", — рассказала певица.
Ранее Лайф писал, что Клава Кока покинула Россию. Артистка улетела из Москвы в Париж за вдохновением.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca