"Подкатывал ко мне": Клава Кока откровенно рассказала об отношениях с Димой Масленниковым

Слухи о романе певицы Клавы Коки с блогером Димой Масленниковым ходят достаточно давно. Звёзды вместе фотографируются и снимают смешные видео. В шоу "Вопрос ребром" артистка раскрыла , что её связывает с Масленниковым. Так, она призналась, что блогер подкатывал к ней.

"Масленников — мой бро, но просто бро. Мы дружим лет семь. Мы начинали вместе, он для меня важный человек, но у нас ничего не было. Может, было пару раз, [подкатывал]. Он подкатывал ко мне как минимум на шоу "Подкаты к Клаве Коке", — рассказала певица.