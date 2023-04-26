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26 апреля, 19:51

В Петербурге открылась школа по обучению операторов беспилотников

ДОСААФ и научно-производственный центр "РКИС" открыли первую в Санкт-Петербурге школу, в которых всех желающих обучат на операторов беспилотников.

"Сегодня состоялось открытие первой в городе школы по пилотированию дронов", — рассказали РИА "Новости" в центре.

Там поясинили, что обучаться можно начиная с 18 лет. На сайте школы предложено несколько программ. На общем курсе можно узнать всё о конструкции и назначении элементов БПЛА, о работе с пультом управления, изучить правила использования дронов, научиться их сажать, пройти предполётную подготовку, а также разобраться в законах.

На углублённом курсе по изучению работы с FPV-дронами можно освоить азы управления БПЛА в режиме FPV, а также потренироваться на симуляторах. После сдачи экзаменов обучающиеся получают сертификат о том, что они завершили курс обучения на оператора беспилотника.

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Ранее в Кузбассе также создали центр для обучения инструкторов и операторов квадрокоптеров. Участники интенсива научатся безопасному пилотированию, а также получат технические знания о конструкции беспилотников.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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