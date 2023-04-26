В Петербурге открылась школа по обучению операторов беспилотников

ДОСААФ и научно-производственный центр "РКИС" открыли первую в Санкт-Петербурге школу, в которых всех желающих обучат на операторов беспилотников.

"Сегодня состоялось открытие первой в городе школы по пилотированию дронов", — рассказали РИА "Новости" в центре.

Там поясинили, что обучаться можно начиная с 18 лет. На сайте школы предложено несколько программ. На общем курсе можно узнать всё о конструкции и назначении элементов БПЛА, о работе с пультом управления, изучить правила использования дронов, научиться их сажать, пройти предполётную подготовку, а также разобраться в законах.

На углублённом курсе по изучению работы с FPV-дронами можно освоить азы управления БПЛА в режиме FPV, а также потренироваться на симуляторах. После сдачи экзаменов обучающиеся получают сертификат о том, что они завершили курс обучения на оператора беспилотника.