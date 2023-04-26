КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 20:06

Антонов предупредил об "охоте" США за россиянами

Антонов заявил о проводимой США политике охоты за россиянами по всему миру

США охотятся за россиянами по всему миру, с 2008 года в Штаты были под различными предлогами экстрадированы 59 граждан РФ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В разговоре с журналистами посол вспомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру. Также Антонов указал, что российская сторона продолжит практику посещения соотечественников, оказавшихся в застенках в США.

"По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", — подчеркнул Антонов

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Ранее Лайф писал, что МИД призвал россиян быть осторожными, планируя поездки в недружественные страны. Мария Захарова подчеркнула, что именно Вашингтон "развернул настоящую охоту" за россиянами, которые находятся в Америке и третьих странах.

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VK / Посольство России в США

Арина Родионова
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