Антонов предупредил об "охоте" США за россиянами

США охотятся за россиянами по всему миру, с 2008 года в Штаты были под различными предлогами экстрадированы 59 граждан РФ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В разговоре с журналистами посол вспомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал о том, что американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру. Также Антонов указал, что российская сторона продолжит практику посещения соотечественников, оказавшихся в застенках в США.

"По некоторым данным, таких в действительности у нас более 100 человек", — подчеркнул Антонов