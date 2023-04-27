Россия заработала первые золото и серебро на Играх АЛБА

Тяжелоатлетка Елизавета Жаткина принесла России первую медаль на Играх Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Она заработала серебро в весовой категории до 49 кг.

Первое место досталось представительнице Венесуэлы Марии Монтилле с результатом. Третьей стала её соотечественница Мендоса Куинтана.

Есть у России уже и первое золото на Играх АЛБА. Принесла его женская сборная по настольному теннису, обыграв команду Кубы в финальном матче.

А ещё серебряную медаль завоевала боксёр Дарья Абрамова в весовой категории до 57 кг.

Игры стран Боливарианского альянса в этом году впервые проходят в открытом формате с приглашением спортивной делегации России. Они включают соревнования по 35 видам спорта. В состязаниях участвуют около 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. От России туда отправились 48 атлетов.