Россия заработала первые золото и серебро на Играх АЛБА
Тяжелоатлетка Елизавета Жаткина принесла России первую медаль на Играх АЛБА
Российская сборная на Играх АЛБА. Фото © Twitter / juegosalba2023
Тяжелоатлетка Елизавета Жаткина принесла России первую медаль на Играх Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Она заработала серебро в весовой категории до 49 кг.
Первое место досталось представительнице Венесуэлы Марии Монтилле с результатом. Третьей стала её соотечественница Мендоса Куинтана.
Есть у России уже и первое золото на Играх АЛБА. Принесла его женская сборная по настольному теннису, обыграв команду Кубы в финальном матче.
А ещё серебряную медаль завоевала боксёр Дарья Абрамова в весовой категории до 57 кг.
Игры стран Боливарианского альянса в этом году впервые проходят в открытом формате с приглашением спортивной делегации России. Они включают соревнования по 35 видам спорта. В состязаниях участвуют около 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. От России туда отправились 48 атлетов.
Напомним, ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. При принятии решения будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например символа Z.