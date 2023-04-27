Успеть похудеть: У москвичей и петербуржцев оказалось разное меню для подготовки к лету

К лету жители Москвы и Санкт-Петербурга готовят фигуру, в том числе меняя пищевые привычки. Оказалось, делают это в двух столицах по-разному. Питание отличается и количеством желающих постройнеть, и содержанием блюд в меню. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки BeFit. Лайф ознакомился с их выводами.

"Всего с начала года было сделано более 10 000 заказов, при этом количество заказов в Москве в три раза превышает количество заказов в Санкт-Петербурге. Москвичи начинают свой день на час раньше, чем петербуржцы: количество заказов с 7:00 до 8:00 в столице в 1,5 раза больше, чем в городе на Неве", — рассказали аналитики Лайфу.

В январе жители двух столиц решили уделять больше времени блюдам для похудения и детокс-питанию, на первый месяц года пришёлся пик заказов: их приобрели почти 2000 раз, затем спрос упал на 30%. Он вырос вновь с 1 по 20 апреля — в 1,6 раза. Особенно популярны салаты из свежих овощей, лёгкие супы, в качестве гарнира к нежирному мясу — фасоль, брокколи, булгур, молодая капуста.

Аналитики связывают такую популярность низкокалорийных блюд с активной подготовкой к лету. Самым востребованным видом мяса стали курица и индейка — 86%. Любимым пп-десертом весны 2023-го у жителей обоих городов стали творожные вафли с шоколадным муссом, их пользователи сервиса съели 1200 раз.

Также в ходе исследования выяснилось, что жители столиц обычно игнорируют разные типы продуктов. Например, в Москве из заказов чаще всего убирают кукурузу, а в Санкт-Петербурге — говядину. Что касается нелюбимых блюд, петербуржцы этой весной исключают из рационов овощные крем-супы, жители столицы — кашу с добавлением овощей и фруктов. Также аналитики отметили, что людей, которые заранее планируют питание на неделю, в семь раз больше, чем тех, кто спонтанно заказывает доставку. В понедельник люди начинают жизнь "с чистого листа" и переходят на правильное питание, поэтому в этот день курьеры доставляют на 30% больше заказов, чем в выходные.