В Германии перенесли скандально назначенные на 9 мая концерты Орбакайте

Из-за решения Кристины Орбакайте выступать перед немецкой публикой 9 мая разгорелся настоящий скандал, а теперь стало известно, что гастрольный тур перенесли. Мероприятия в нескольких городах Германии анонсировали с февраля этого года. Певица объявила об отмене из-за проблем с визами для коллектива.

Выступления Орбакайте планировала в восьми немецких городах. Тур хотели начать с 29 апреля и его последний концерт приходился на 9 мая в городе-спутнике Дюссельдорфа — Ратингене с населением около 100 тысяч человек. Однако желание певицы выступать перед немецкой публикой в День Победы крайне возмутило многих россиян, они упрекнули её в непатриотичности. Сейчас знаменитость на родине проводить мало времени, в основном проживая в в Америке, где находятся её супруг Михаил Земцов и дочь Клавдия. Ранее свои гастроли исполнительнице пришлось отменить из-за пандемии, когда её настойчивое стремление всё же осуществится — вокалистке неизвестно и самой.

"Дорогие мои зрители Германии, вот уже 3 года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива ещё не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать.С Любовью и Нежностью к Вам, Кристина", — написала она в соцсетях.