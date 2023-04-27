Байдена обвинили в нулевом вкладе в экономику страны
Маккарти: Байден и демократы в Сенате не сделали ничего для экономики Штатов
Демократическая партия, которая держит под контролем американский Сенат, не сделала ничего, чтобы спасти американскую экономику. Более того, нынешний президент Джо Байден ставит её под угрозу, заявил журналистам спикер Палаты представителей — республиканец Кевин Маккарти.
"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в Сенат. Мы сделали свою работу. Но Сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", — подчеркнул Маккарти.
Он также призвал лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера представить план, если таковой у него есть. Маккарти заявил, что многие демократы хотят начать обсуждать проблемы госдолга с республиканцами. В среду Палата представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга и одновременном сокращении бюджетных расходов.
Ранее Маккарти заявил, что главной угрозой для Штатов является высокий государственный долг, достигший уже уровня 120% от ВВП.