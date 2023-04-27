Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов назвал контрнаступление Киева агонией

Если Киев решится на контрнаступление, это оставит Вооружённые силы Украины без "мужского потенциала" даже для обороны. Такое мнение высказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Он считает, что такой рывок для Киева будет бесполезен, а последствия станут плачевными.

"Потому что весь свой "мужской потенциал", который они могли выскрести из всех сусеков, они уже всё выскребли. Я называю это уже их последним броском, агонией. Как для них, так и для нас это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

Те силы и средства, что имеются у Киева на данный момент, по словам Алаудинова, ход истории поменять не способны. Так, на Луганском направлении у ВСУ не замечено таких ресурсов, которые могли бы сказать о том, что "сегодня-завтра противник собирается идти в контрнаступление на нашем участке", подчеркнул он.