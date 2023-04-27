Медик заявил о способности "военных наркотиков" уничтожить человека за неделю

Так называемые военные наркотики помогают всего на несколько дней, позволяя бойцам не чувствовать боль и не уставать, но после этого те, кто выбрал такой метод, поплатятся безвозвратным разрушением нервной системы. По сути, боец перестаёт быть человеком, заявил руководитель Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артём Катулин.

По его словам, не существует волшебных грибов, которые превращают человека в воина. Чтобы применять подобные препараты, человеку требуются длительные тренировки. В итоге он сможет перестать чувствовать боль и потерять сон на трое суток, однако с этим пропадёт и его личность. Это происходит потому, что из-за таких экспериментов нервная система максимально истощается, человек подсаживается на препарат. По словам Катулина, в России много лет не велись работы в сфере "военной фармы" именно из-за таких побочных эффектов. Эксперт подчеркнул, что никакие стимуляторы не заменят тренировки, мотивацию и идеологию.

"Действительно, можно сделать из себя универсального солдата, который никогда не устаёт, обладает фантастическими физическими характеристиками и так далее, но длиться это всё будет недолго. Вас хватит от силы на пять-семь дней. К тому же есть ряд моментов, которые никакая "военная фарма" никогда не поможет вам преодолеть", — пояснил РИА "Новости" Катулин.