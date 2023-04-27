Жители Ленобласти услышали мощный взрыв

Вечером 26 апреля жители Пушкина и других южных пригородов Санкт-Петербурга услышали звук "мощного взрыва" и начали писать об этом в социальных сетях. По словам некоторых из них, затряслись станы и задрожали окна. Однако до сих пор источник ЧП не найден.

Камера записала звук взрыва в Ленобласти. Видео © 78.ru

"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммолосарах у подруги окно открылось", — приводит "Фонтанка" слова одной из местных жительниц.

Сотрудники полиции, Росгвардия и МЧС обследовали Пушкин, но источник громкого звука взрыва не нашли. В городе не было пожаров, дыма никто не видел.

"На хлопок не похоже, более мощный звук, отчетливый прям. Далее видимо волной через секунд 5-8 затрясло дом. По словам соседей во всей этой стороне Павловска тряхнуло ощутимо дома. И прям рядом ЖК в Пушкине тоже самое трясло дома", — приводит издание 78.ru рассказ очевидца.