В Якутии девять человек пострадали при выбросе газа на скважине

В Якутии произошёл выброса газа на скважине при ремонтных работах, в результате пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС

Там рассказали, что сообщение о происшествии поступило 27 апреля в 06:00 (00:00 мск). За 4,5 часа до этого на участке добычи газа в 6 километрах от села Таас-Юрях "при проведении ремонтных работ скважины произошёл выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС