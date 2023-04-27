КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 23:44

В Якутии девять человек пострадали при выбросе газа на скважине

В Якутии произошёл выброса газа на скважине при ремонтных работах, в результате пострадали девять человек. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС

Там рассказали, что сообщение о происшествии поступило 27 апреля в 06:00 (00:00 мск). За 4,5 часа до этого на участке добычи газа в 6 километрах от села Таас-Юрях "при проведении ремонтных работ скважины произошёл выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС

Последствия ЧП на газовой скважине в Якутии. Фото © МЧС

По предварительной информации, пострадали 9 человек, их отправили в центральную районную больницу г. Мирный.

В Волгограде прогремел взрыв в жилом доме

В Волгограде прогремел взрыв в жилом доме

Ранее взрыв газа произошёл в Казахстане. 17 апреля хлопок раздался в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме в Жанаозене, в результате чего обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Уточнялось, что один человек погиб и 13 пострадали, однако позже количество жертв возросло до четырёх.

Обложка ©

МЧС России

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров