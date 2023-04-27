В США Палата представителей поддержала проект республиканцев о росте госдолга

Палата представителей Конгресса США поддержала предложенный республиканцами законопроект о повышении потолка госдолга. Также он предусматривает сокращение расходов бюджета.

За этот документ проголосовало 217 членов нижней палаты, 215 выступили против. Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате, который контролируют демократы. Документ предусматривает повышение потолка госдолга США на 1,5 триллиона долларов.