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27 апреля, 03:46

В США Палата представителей поддержала проект республиканцев о росте госдолга

Палата представителей Конгресса США поддержала предложенный республиканцами законопроект о повышении потолка госдолга. Также он предусматривает сокращение расходов бюджета.

За этот документ проголосовало 217 членов нижней палаты, 215 выступили против. Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате, который контролируют демократы. Документ предусматривает повышение потолка госдолга США на 1,5 триллиона долларов.

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Ранее Лайф писал, что американцев предупредили об угрозе дефолта. Причиной в Минфине США назвали повышение законодателями потолка госдолга. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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