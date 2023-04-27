В США Палата представителей поддержала проект республиканцев о росте госдолга
Палата представителей Конгресса США поддержала предложенный республиканцами законопроект о повышении потолка госдолга. Также он предусматривает сокращение расходов бюджета.
За этот документ проголосовало 217 членов нижней палаты, 215 выступили против. Теперь законопроект будет рассматриваться в Сенате, который контролируют демократы. Документ предусматривает повышение потолка госдолга США на 1,5 триллиона долларов.
Ранее Лайф писал, что американцев предупредили об угрозе дефолта. Причиной в Минфине США назвали повышение законодателями потолка госдолга. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета.
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