Чтобы разрешить украинский кризис, нужно дать России то, чего она хочет. Такое мнение высказал историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative. А хочет она, как он полагает, стать одним из пяти "мировых жандармов".

"Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство: царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско, — роль одного из пяти мировых жандармов", — пишет историк.

По его мнению, заложенная на Тегеранской и Ялтинской конференциях система создала "священный союз" пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Либмэн считает, что именно эти пять государств обеспечивали отсутствие войн в Европе на протяжении почти ста лет.

Он уверен, что ни одно правительство России не хотело бы членства Украины в НАТО, тем более полномасштабного. Также историк сомневается в эффективности санкций, которые США широко используют для давления на неугодные им страны. Он отметил, что, обеднев, Россия едва ли стала бы бастионом мира. Скорее бастионом анархии.