Россиянка, которая заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына, может избежать тюрьмы

Жительница Алтайского края, которая облила бензином и заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына, может избежать тюрьмы. Как сообщает региональное управление СК РФ, женщину могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, семья женщины с 2018 года состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально опасном положении, а в январе 2023 года мать ограничили в родительских правах в отношении троих малолетних детей. Находясь в состоянии невменяемости, обусловленном хроническим психическим расстройством, женщина решила расправиться с дочерью.

Для этого она купила в магазине пять бутылок керосина и привезла полуторагодовалого ребёнка к складским помещениям. Посадив девочку в таз, мать облила её горючей жидкостью и подожгла на глазах у восьмилетнего сына, после чего скрылась с места происшествия.