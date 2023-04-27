Россиянка, которая заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына, может избежать тюрьмы
На Алтае женщину, которая сожгла маленькую дочь, могут отправить в психбольницу
Жительница Алтайского края, которая облила бензином и заживо сожгла маленькую дочь на глазах у сына, может избежать тюрьмы. Как сообщает региональное управление СК РФ, женщину могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что в силу хронического психического заболевания женщина была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении.
Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, семья женщины с 2018 года состояла на профилактическом учёте как находящаяся в социально опасном положении, а в январе 2023 года мать ограничили в родительских правах в отношении троих малолетних детей. Находясь в состоянии невменяемости, обусловленном хроническим психическим расстройством, женщина решила расправиться с дочерью.
Для этого она купила в магазине пять бутылок керосина и привезла полуторагодовалого ребёнка к складским помещениям. Посадив девочку в таз, мать облила её горючей жидкостью и подожгла на глазах у восьмилетнего сына, после чего скрылась с места происшествия.
Напомним, трагедия произошла в селе Урожайное Советского района в феврале этого года. Также тогда сообщалось, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту бездействия должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль за данной семьёй.
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