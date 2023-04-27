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27 апреля, 06:26

Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

Метеоролог Тишковец допустил первую весеннюю грозу в Москве в четверг, 27 апреля

В четверг, 27 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и до +21 градуса. Во второй половине прогнозируется первая весенняя гроза, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза, первая весенняя гроза сегодня. Ветер южный, четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистый", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

Названы города-миллионники, где в начале майских праздников будет под +30

Названы города-миллионники, где в начале майских праздников будет под +30

По словам метеоролога, столбики термометров в столице покажут от 19 до 21 градуса тепла, в Подмосковье — от 17 до 22. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники. В Гидрометцентре России прогнозируют холодное начало последнего весеннего месяца.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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