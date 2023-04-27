Москвичам пообещали первую весеннюю грозу

В четверг, 27 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и до +21 градуса. Во второй половине прогнозируется первая весенняя гроза, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза, первая весенняя гроза сегодня. Ветер южный, четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистый", — приводит слова синоптика РИА "Новости".

По словам метеоролога, столбики термометров в столице покажут от 19 до 21 градуса тепла, в Подмосковье — от 17 до 22. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.