В Башкирии подросток надышался газом от зажигалки и умер

В Республике Башкортостан подросток надышался газом от зажигалки и умер. Об этом сообщило агентство "Башинформ".

Всё произошло в городе Сибай, где прохожие обнаружили бездыханное тело 13-летнего школьника. Они попытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь, однако приехавшие на место медики констатировали смерть. По предварительной версии, мальчик надышался газом от обычной зажигалки.

Тело школьника направлено судмедэкспертам. Они установят точную причину смерти. Также в инциденте разбираются следователи регионального СК.