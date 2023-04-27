В Башкирии подросток надышался газом от зажигалки и умер
В Республике Башкортостан подросток надышался газом от зажигалки и умер. Об этом сообщило агентство "Башинформ".
Всё произошло в городе Сибай, где прохожие обнаружили бездыханное тело 13-летнего школьника. Они попытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь, однако приехавшие на место медики констатировали смерть. По предварительной версии, мальчик надышался газом от обычной зажигалки.
Тело школьника направлено судмедэкспертам. Они установят точную причину смерти. Также в инциденте разбираются следователи регионального СК.
Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске подросток чуть не умер после выкуренной критической дозы жижи для вейпа. После "парения" у него произошёл приступ — начались судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Врачи боролись за его жизнь целых три дня.
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