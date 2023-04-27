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27 апреля, 09:09

В Москве загорелся строящийся элитный ЖК в районе Поклонной горы

Крупный пожар произошёл на стройке элитного жилого комплекса в районе Поклонной горы в Москве. По данным Лайфа, горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших нет.

Пожар на стройке элитного жилого комплекса Victory Park Residences в районе Поклонной горы в Москве. Видео © LIFE

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали в столичном ГУ МЧС.

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А ранее пожар произошёл на заводе электронных приборов "Квант" в Зеленограде. Предприятие выпускает ЖК-телевизоры Hyundai, Xiaomi и других известных брендов. Лайф публиковал кадры, на которых видно возгорание.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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