В Москве загорелся строящийся элитный ЖК в районе Поклонной горы

Крупный пожар произошёл на стройке элитного жилого комплекса в районе Поклонной горы в Москве. По данным Лайфа, горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов, на место происшествия прибыли экстренные службы, информации о пострадавших нет.

Пожар на стройке элитного жилого комплекса Victory Park Residences в районе Поклонной горы в Москве. Видео © LIFE

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на крыше строящегося 15-этажного здания на площади 70 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — рассказали в столичном ГУ МЧС.