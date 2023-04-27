Командующий ВМС Украины объявлен МВД в розыск по статье с пожизненным сроком

МВД России разыскивает командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, которого подозревают в попытке убийства сотрудника правоохранительного органа РФ. Информация есть в базе данных розыска министерства.

"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в тексте.

По данным ТАСС, адмирал заочно обвинён по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Он может получить пожизненный тюремный срок.