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27 апреля, 09:38

Командующий ВМС Украины объявлен МВД в розыск по статье с пожизненным сроком

МВД объявило в розыск главу ВМС Украины Неижпапу за покушение на силовика РФ

<p>Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_06.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website</p>

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Фото © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

МВД России разыскивает командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, которого подозревают в попытке убийства сотрудника правоохранительного органа РФ. Информация есть в базе данных розыска министерства.

"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ", говорится в тексте.

По данным ТАСС, адмирал заочно обвинён по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Он может получить пожизненный тюремный срок.

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Татьяна Миссуми
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