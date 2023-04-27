Командующий ВМС Украины объявлен МВД в розыск по статье с пожизненным сроком
МВД объявило в розыск главу ВМС Украины Неижпапу за покушение на силовика РФ
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Фото © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
МВД России разыскивает командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, которого подозревают в попытке убийства сотрудника правоохранительного органа РФ. Информация есть в базе данных розыска министерства.
"Неижпапа Алексей Леонидович, родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в тексте.
По данным ТАСС, адмирал заочно обвинён по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Он может получить пожизненный тюремный срок.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Крымском мосту.